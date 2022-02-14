Херш о Валиевой: «Если вы соревнуетесь со взрослыми, к вам следует относиться как к взрослому. На таком уровне конкуренции идея «защищенного лица» смехотворна»

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о допуске фигуристки к личным соревнованиям Олимпиады-2022 в Пекине.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпиады в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

, и WADA обратились в CAS с целью опротестовать решение РУСАДА о снятии отстранения. Их апелляции были отклонены. Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире Игр.

CAS пояснил решение о допуске фигуристки: «Выездная панель сочла, что недопуск Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред».

«Если вы соревнуетесь со взрослыми, к вам следует относиться как к взрослому человеку – в случае допинга и всего остального. На таком уровне конкуренции идея «защищенного лица» смехотворна.

Это побуждает людей использовать защиту как способ обойти правила», – написал Херш в твиттере.

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