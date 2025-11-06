  • Спортс
2

Ирина Роднина: «Дегтярев достаточно планомерно работает, а не просто делает громкие заявления. Флаг ему в руки и спасибо за такую активную позицию»

Роднина: Дегтярев планомерно работает над возвращением флага России спортсменам.

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила работу министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Ранее Дегтярев заявил, что Олимпийские игры-2026 в Италии должны стать последними, где российские спортсмены будут участвовать в нейтральном статусе.

– Как вы оцените заявление Дегтярева о возвращении флага нашим спортсменам?

– Дегтярев достаточно планомерно работает в этом направлении, а не просто выступает и делает громкие заявления. По результатам своей работы, встреч, судов, которые проходят, Дегтярев сделал такой вывод по возвращению флага нашим спортсменам. Одно дело декларировать, а другое дело – действительно работать над этими проблемами. Флаг Дегтяреву в руки и спасибо за такую активную позицию.

Каждый руководитель приходит со своими планами и задачами. Дегтярев четко обозначил свои цели – возвращение сборной России по всем видам спорта на все соревнования с полной государственной символикой и развитие массового спорта, – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИрина Роднина
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
