Генпродюсер «Матч ТВ» о возможном показе Олимпиады: «Финальное предложение будет зависеть в первую очередь от количества допущенных российских спортсменов»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, когда решится вопрос о возможном показе Олимпийских игр-2026 на телеканале.
Ранее «Матч ТВ» направил предложение Международному олимпийскому комитету (МОК) по покупке прав на трансляции. Игры пройдут с 6 по 22 феврале в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
– Когда будет понятно по показу ОИ на канале?
– Мы свое предложение МОК сделали. Финальное предложение будет зависеть от многих факторов и в первую очередь от количества российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Мы понимаем, что финальный список будет впритык к началу ОИ.
От количества наших спортсменов будет зависеть количество часов показа на федеральном канале, а следовательно, и рекламная выручка. Мы как коммерческая организация следим за окупаемостью контента, это важный фактор.
Решение по ОИ будет приниматься не раньше, чем начало следующего года. Но у нас накопился такой опыт показа Олимпиад, что мы можем начать работать хоть завтра, – сказал Тащин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.
На данный момент на Олимпиаду-2026 отобрались три россиянина: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.