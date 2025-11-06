Генпродюсер «Матч ТВ» о возможном показе Олимпиады: «Финальное предложение будет зависеть в первую очередь от количества допущенных российских спортсменов»

Решение о показе Олимпиады на «Матч ТВ» будет принято не раньше начала 2026 года.

Генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин рассказал, когда решится вопрос о возможном показе Олимпийских игр-2026 на телеканале.

Ранее «Матч ТВ» направил предложение Международному олимпийскому комитету (МОК) по покупке прав на трансляции. Игры пройдут с 6 по 22 феврале в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

– Когда будет понятно по показу ОИ на канале?

– Мы свое предложение МОК сделали. Финальное предложение будет зависеть от многих факторов и в первую очередь от количества российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Мы понимаем, что финальный список будет впритык к началу ОИ.

От количества наших спортсменов будет зависеть количество часов показа на федеральном канале, а следовательно, и рекламная выручка. Мы как коммерческая организация следим за окупаемостью контента, это важный фактор.

Решение по ОИ будет приниматься не раньше, чем начало следующего года. Но у нас накопился такой опыт показа Олимпиад, что мы можем начать работать хоть завтра, – сказал Тащин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

На данный момент на Олимпиаду-2026 отобрались три россиянина: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?