  • Гиньяр и Фаббри столкнулись на льду с японским дуэтом перед Гран-при. Итальянке оказали медицинскую помощь, затем она продолжила тренировку
9

Фигуристке Гиньяр оказали медицинскую помощь после столкновения на льду в Японии.

Итальянская фигуристка Шарлен Гиньяр пострадала из-за столкновения на льду перед Гран-при Японии.

Утром в Осаке проходила тренировка танцевальных дуэтов. Гиньяр и ее партнер Марко Фаббри в одной из групп столкнулись с японцами Утаной Йошидой и Масая Моритой.

После падения на лед итальянка обратилась за медицинской помощью. Позже она вернулась на каток и продолжила тренировку с Фаббри в другой группе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sponichi
