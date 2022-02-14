Глава НОК Канады о деле Валиевой: «Ситуация крайне неприятна и печальна для спортсменов. Мы разочарованы этим результатом»

Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Ситуация, которая сложилась в связи с допинговым делом российской фигуристки, крайне неприятна и печальна для спортсменов.

НОК Канады всецело привержен чистоте спорта, и мы твердо верим, что никому, кто замешан в допинге или в коррупционных схемах, нет места в олимпийском движении.

Мы признательны МОК, ITA, WADA и ISU, которые обратились в специальную панель CAS во время Олимпиады в Пекине – чтобы вернуть временное отстранение российской спортсменки, которое было изначально, но затем было отменено РУСАДА на следующий день.

Хотя НОК Канады не может официально участвовать в апелляционном процессе CAS, мы внимательно следим за подробностями этого дела и делаем все возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и всех чистых спортсменов.

Мы надеемся, что решение CAS стало итогом справедливого процессуального разбирательства, но мы крайне разочарованы этим результатом», – заявила президент НОК Канады Триша Смит.

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