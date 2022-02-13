Владимир Путин поздравил Татьяну Тарасову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с днем рождения.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«С огромным удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес.
За годы плодотворной тренерской работы Вы вписали уникальные, поистине «звездные» страницы в историю отечественного и мирового фигурного катания.
Во многом благодаря Вашему профессионализму, таланту и безупречному художественному вкусу, триумфам и победам Ваших замечательных учеников в нашей стране этот зрелищный, динамичный вид спорта пользуется особой любовью и популярностью.
От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и удачи», – говорится в телеграмме.