Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой сегодня исполнилось 75 лет.

Во время спортивной карьеры Тарасова побеждала на Универсиаде 1966 года, где выступала в паре с Георгием Проскуриным, их дуэт также завоевывал бронзу и серебро чемпионатов СССР (1964, 1965). С 1967 года Тарасова завершила выступления из-за травмы и перешла на тренерскую работу.

На счету ее учеников в общей сложности семь золотых олимпийских медалей и более 40 наград чемпионатов мира и Европы. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Илья Кулик, спортивные пары Ирина Роднина и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов.

Также тренер работала с иностранными фигуристами, в том числе с американцами Джонни Вейром и Сашей Коэн, японкой Мао Асадой и другими.

«Поздравляем великого тренера по фигурному катанию и желаем крепкого здоровья!» – говорится в поздравлении Олимпийского комитета России.

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