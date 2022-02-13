Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет

Теги Татьяна Тарасова ОКР Фигурное катание

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой сегодня исполнилось 75 лет.

Во время спортивной карьеры Тарасова побеждала на Универсиаде 1966 года, где выступала в паре с Георгием Проскуриным, их дуэт также завоевывал бронзу и серебро чемпионатов СССР (1964, 1965). С 1967 года Тарасова завершила выступления из-за травмы и перешла на тренерскую работу.

На счету ее учеников в общей сложности семь золотых олимпийских медалей и более 40 наград чемпионатов мира и Европы. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Илья Кулик,  спортивные пары Ирина Роднина и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов.

Также тренер работала с иностранными фигуристами, в том числе с американцами Джонни Вейром и Сашей Коэн, японкой Мао Асадой и другими.

«Поздравляем великого тренера по фигурному катанию и желаем крепкого здоровья!» – говорится в поздравлении Олимпийского комитета России.

Татьяна Тарасова о самом сокровенном: без чего ей больно на родине, почему не завела детей и что (всего одно!) изменила бы в жизни

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные