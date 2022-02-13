Путин поздравил лыжников с победой в эстафете на Олимпиаде-2022: «Вся Россия гордится вами. Вы с первого этапа задали победный темп»

Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжников с победой в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В составе сборной России бежали , , и .

«От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

В эстафете – одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок – вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп.

Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами.

И конечно, особые слова признательности – старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому коллективу.

Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордится вами. Желаю новых успехов», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике