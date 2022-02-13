Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к российской фигуристке перед стартом женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

«Когда живешь жизнь, многое приходится не помнить специально. Нужно выйти на старт и помнить только одно: нужно сделать эти элементы. И прокатать свою прекрасную программу», — сказала Тарасова.

Сегодня в Пекине проходит заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой, которая в декабре сдала положительную пробу на триметазидин.

Решение о том, будут ли фигуристка допущена к личным соревнованиям на Олимпиаде, озвучат 14 февраля.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – сегодня, решение – в понедельник. Онлайн