Ротенберг поздравил Тарасову с 75-летием: «Легендарная Татьяна Анатольевна изменила историю фигурного катания»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

«Сегодня 75-летие отмечает великий тренер по фигурному катанию – легендарная Татьяна Анатольевна Тарасова!

За годы своей несравненной карьеры Татьяна Анатольевна воспитала 11 олимпийских чемпионов, десятки призеров чемпионатов мира, по-настоящему изменила историю фигурного катания, став мамой для многих поколений наших спортсменов.

Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляю вас с юбилеем! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!» – написал Ротенберг.