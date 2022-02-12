Журова о словах Паунда: «Они понимают, что через полгода нам вернут флаг и гимн. Этого кто-то не хочет»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что Россия должна пропустить несколько следующих Олимпийских игр из-за положительной допинг-пробы фигуристки .

«А что мешает восстановить в полных правах нашу лабораторию, чтобы проба Валиевой была проверена быстрее? Почему нормальные ребята должны страдать? Кто мешает не включать политику, а аккредитовать наши лаборатории и Российское антидопинговое агентство? Нужно перестать видеть в этом то, что они видели в этом раньше, а обнулиться и начать с чистого листа.

Они понимают, что через полгода нам вернут флаг и гимн. Этого кто-то не хочет, видимо, поэтому господин Паунд делает подобные провокационные предложения», – сказала Журова.

Член МОК Паунд о допинге Валиевой: «Русские совершенно не раскаялись. Им нужно взять тайм-аут на две или три Олимпиады»