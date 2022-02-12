«Камил, короче, я дорвалась до камеры». Загитова сняла влог из Пекина: один день от пробуждения до постели перед сном

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова выпустила влог об Играх-2022 в Пекине.

В своем видео Загитова рассказала о буднях спортсменов в Пекине, а также пообщалась с другими фигуристками, в том числе с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой.

«Один день из моей жизни на Олимпийских играх. Эта Олимпиада проходит без зрителей из многих стран.

Российские болельщики не могут посещать соревнования, болеть за наших ребят и девчонок, почувствовать эту феерическую атмосферу!

Я решила записывать видео, чтобы поделиться с вами вживую, постараться передать все, что вижу и чувствую. Надеюсь, получилось насыщенно и интересно! Мне очень хотелось показать вам все с самых первых минут моего утра.

Напишите, как вам мой первый влог и хотели бы вы, чтобы я снимала еще. Все идеи приветствуются», – написала Загитова в инстаграме.