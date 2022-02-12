Железняков о Валиевой: «Мои друзья глубоко возмущены происходящим шабашем и плясками на душе юной девочки. Так нельзя»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал ситуацию с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Эх вы, взрослые дяди и тети, с кем воюете? С ребенком воюете! С девочкой, которая всю жизнь свою к этому шла, вкалывая как раб на галерах.

Мои друзья из Канады, США, Европы, России и так далее пишут мне: они глубоко возмущены всем этим происходящим шабашем и плясками на душе юной девочки. Весь мир со слезами наблюдает за этой историей.

Так нельзя. Вы на минуту представьте, что это ваш ребенок, и может, в ваших душах что-то перевернется. Да победят свет и справедливость. Аминь!» – написал Железняков в инстаграме.

«Это показательный процесс: из безупречного ребенка делают падшего человека». Ого, в США поддержали Камилу Валиеву!