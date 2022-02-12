Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, оценил выступление дуэта в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине.

Смолкин и Дэвис набрали за прокат 71,66 балла. После трех разминок из пяти они идут на четвертом месте.

«Мы надеялись что удастся настроиться как обычно, как на любой турнир. На данный момент можно сказать, что это удалось, не было какого-то чрезмерного волнения. Это был наш лучший ритм-танец сезона по ощущениям. Мы не видели видео, как это смотрелось в записи, не видели протоколы пока.

Баллы не максимальные, уже набирали выше, но понимаем, что это Олимпийские игры – первый наш такой турнир. Почему молчит Диана? Диана анализирует прокат», – сказал Смолкин.

Канал «Матч ТВ» также сообщил, что американские журналисты задали фигуристу вопросы о допинге у Камилы Валиевой.

«Я сказал уже это три раза. Больше никаких вопросов про Камилу Валиеву. Она замечательная, прекрасная фигуристка, ее ждет прекрасное будущее. Неважно, что произошло. У меня нет никаких мыслей на этот счет. Мы закончили с этой темой», – отметил Смолкин.

«Это показательный процесс: из безупречного ребенка делают падшего человека». Ого, в США поддержали Камилу Валиеву!