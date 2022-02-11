РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой. Фигуристка тренируется в группе Тутберидзе

Российское антидопинговое агентство ( ) инициировало расследование в отношении персонала фигуристки .

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки.

Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорится в заявлении РУСАДА.

Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Валиева тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, с ней работают хореограф и тренер .

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