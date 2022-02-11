Антидопинговая лаборатория в Стокгольме отказалась от комментариев по делу Камилы Валиевой

Антидопинговая лаборатория в Стокгольме, проверявшая пробу российской фигуристки , отказалась от комментариев по ее делу.

«По словам Антона Поханки, директора Лаборатории допинг-контроля Каролинской университетской больницы, лаборатории никоим образом не разрешается комментировать дело, которое находится на рассмотрении, поскольку это противоречит кодексу этики WADA», – заявили в организации.

Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин. Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

8 февраля РУСАДА временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Ранее о готовности подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU).

Дело Валиевой рассмотрит выездная панель CAS в Пекине до 15 февраля.

Глава ОКР о ситуации с Валиевой: «Похоже, кто-то придерживал допинг-пробу до окончания командных соревнований фигуристов»

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live