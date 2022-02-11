США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой Валиевой, в соответствии c «законом Родченкова»

США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с американским «законом Родченкова».

Об этом заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

Закон Родченкова позволяет привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Он нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства.

«Этот закон был уже использован для защиты одной Олимпиады, будет и для других, если спортсмены будут продолжать использовать допинг.

Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная юная девушка заслуживает лучшего. Ее будут уничтожать из-за допинга, и это вдобавок к злоупотреблениям российской государственной системы в ее отношении», – сказал Тайгерт.

Валиева сдала положительную пробу в декабре во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В анализе обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Лаборатория в Стокгольме сообщила о положительной пробе 8 февраля, поэтому Валиева успела поучаствовать в командном турнире на Олимпиаде-2022 – он завершился 7 февраля.

«Кто бы ни занимался этим, он точно должен был ускорить процесс. Это не так сложно. Не должно было произойти пятинедельной задержки с таким веществом.

Это катастрофический сбой системы: звезда Олимпийских игр не знала о своем результате допинг-теста такое количество времени и получила его через день после того, как она завоевала золото в командном турнире.

Нельзя занимать должность в правительстве или спорте и иметь возможность давать допинг спортсменам, не неся за это никакой ответственности. Это именно то, что происходило, и это причина, по которой был принят «закон Родченкова», – заявил глава USADA.

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