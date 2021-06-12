А что кроме Евро-2020? Продолжается перепалка Загитовой и Баюл, Конор «разбудил в себе зверя», ЦСКА усилился Нестеровым и Григоренко

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости вторника из мира другого спорта:

⚡«Тампа» обыграла «Айлендерс» (4:2) и сравняла счет в полуфинальной серии (1-1). У Кучерова – 3 голевых передачи, Василевский – вторая звезда вечера с 24 сэйвами, а у «Айлендерс» на лед вышли оба российских вратаря: в Варламова въехал соперник в первом периоде – и на 7 минут партнера заменил Сорокин. Барри Троц в ярости – и не только из-за этого эпизода: в момент второй шайбы на льду у «Тампы» было сразу 7 (!) полевых игроков.

У СКА был большой день трансферов: подписали контракт с бывшим вратарем ЦСКА Ларсом Юханссонном, а Магнуса Хелльберга отправили в «Сочи». На этом клуб из Петербурга не остановился – произвел громкий обмен с «Витязем»: Виктор Антипин и Миро Аалтонен едут в Подольск, а Паутов, Пыленков, Бардаков и Моисеев – в СКА.

ЦСКА тоже ждет пополнение – из НХЛ: защитник «Калгари» Никита Нестеров согласился на один сезон и 25 млн рублей, а вот нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко должен вернуться на 3 сезона, за которые в сумме получит 210 млн рублей. Переход форварда Лукаса Валльмарка из «Флориды» уже подтвержден – один год, и, вероятно, 50 млн рублей.

Курьезная ситуация с «Адмиралом»: КХЛ до сих пор не дает доступ в Центральное информационное бюро, потому что у него долги – но клуб из Владивостока просто не может найти бывшего игрока, чтобы расплатиться с ним.

🏀 Кевин Дюрэнт выдал 49 очков, 17 подборов и 10 передач и помог «Бруклину» взять пятую игру в серии против «Милуоки» без Кайри Ирвинга (3-2).

Сразу три европейца – Яннис, Дончич и Йокич – выбраны в первую символическую сборную НБА.

«Барселона» – чемпион Испании! Впервые с 2014-го. А ЦСКА вроде бы договорился с Кевином Пангосом, канадским гением, который вывел «Зенита» в плей-офф Евролиги.

🎾 Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле и по ходу матча изо всех сил материл покрытие. Андрей Рублев выиграл российское дерби у Карена Хачанова и вторым в этом сезоне одержал 30 побед. На женском турнире в Бирмингеме Анастасия Потапова отыграла матчбол, а Дарья Касаткина – сет и два брейка.

🏎️ Новый вариант развития карьеры для Боттаса, который все ближе к уходу из «Мерседеса» – финн может перейти в «Альфа Ромео».

Прокол и авария лидера «Формулы-1» Ферстаппена в Баку связаны с условиями экслуатации шин. К такому выводу пришли в «Пирелли», хотя признали, что «Ред Булл» следовал их предписаниям.

🥊 Конор Макгрегор сделал очень многообещающее заявление перед третьим боем против Дастина Порье. Ирландец говорит, что в нем разбудили зверя – и он готов к перфомансу 10 июля.

⛸ Чемпионка Игр-1994 Оксана Баюл продолжает перепалку с Алиной Загитовой. Теперь речь о стирке платьев после Татьяны Навки.

🏐 Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию (3-1) в Лиге наций. Сейчас команда идет на шестом месте, но сохраняет шансы на финал.