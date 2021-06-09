Лига наций. Сборная России обыграла Сербию в четырех сетах

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Сегодня в Римини пройдут матчи десятого тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России обыграла команду Сербии (3-1). 

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

10-й тур

Россия – Сербия – 3-1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21)


Россия: Михайлов (23), Клюка (13), Куркаев (11), Подлесных (10), Вольвич (8), Волков (3), Кобзарь (3), Богдан (1)

Иран – Австралия – 13:00

Аргентина – Болгария – 14:00

Япония – Германия – 16:00

Италия – США – 17:30

Канада – Польша – 19:00

Бразилия – Словения – 20:30

Нидерланды – Франция – 22:00

Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 1 поражение (24 очка), Польша – 7-2 (21), Франция – 7-2 (21), Словения – 7-2 (19), Сербия – 7-3 (19), Россия – 6-4 (20), Иран – 5-4 (17), Япония – 5-4 (13), Германия – 4-5 (13), США – 4-5 (12), Италия – 4-5 (11), Аргентина – 4-5 (11), Канада – 2-7 (7), Болгария – 2-7 (7), Нидерланды – 1-8 (4), Австралия – 0-9 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

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