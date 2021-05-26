СКА обменял Антипина и Аалтонена в «Витязь» на Бардакова, Моисеева, Пыленкова и Паутова

и совершили обмен.

Состав подмосковного клуба пополнили нападающий Миро Аалтонен и защитник Виктор Антипин.

Взамен в СКА переходят защитники Юрий Паутов, Даниил Пыленков, а также нападающие Захар Бардаков и Данила Моисеев.

В минувшем сезоне Аалтонен провел 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (10+9) очков. В плей-офф Аалтонен не играл.

Антипин в 53 играх регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (2+9) баллов при показателе полезности «-6». В плей-офф он отметился одной передачей в 15 матчах.

На счету Паутова 14 (4+10) очков в 51 игре при полезности «+3». Пыленков набрал 19 (5+14) баллов в 54 матчах при полезности «-2».

Бардаков отметился 11 (8+3) очками в 44 играх. Моисеев в 56 матчах набрал 26 (8+18) баллов.