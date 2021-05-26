ЦСКА подтвердил переход форварда «Флориды» Валльмарка. В команде стало 5 шведов

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ЦСКА подтвердил подписание однолетнего контракта с форвардом «Флориды» Лукасом Валльмарком. 

Клуб выбрал 25-летнего игрока на драфте КХЛ в 2016 году. 

Сообщалось, что зарплата шведа в московском клубе составит 50 миллионов рублей за сезон.

В НХЛ Валльмарк также выступал за «Каролину» и «Чикаго». В 187 матчах в лиге у него 59 (23+36) очков.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 3 (0+3) очка в 20 матчах. По последнему контракту его зарплата до уплаты налогов составляла 950 тысяч долларов (68,1 млн рублей по текущему курсу). 

Нападающий стал пятым шведским игроком и четвертым легионером в составе ЦСКА помимо Класа Дальбека, Адама Рейдеборна, Виктора Сведберга (имеет казахстанское гражданство) и Юакима Нордстрема.

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