ЦСКА подтвердил переход форварда «Флориды» Валльмарка. В команде стало 5 шведов

ЦСКА подтвердил подписание однолетнего контракта с форвардом «Флориды» Лукасом Валльмарком.

Клуб выбрал 25-летнего игрока на драфте в 2016 году.

Сообщалось, что зарплата шведа в московском клубе составит 50 миллионов рублей за сезон.

В НХЛ Валльмарк также выступал за «Каролину» и «Чикаго». В 187 матчах в лиге у него 59 (23+36) очков.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 3 (0+3) очка в 20 матчах. По последнему контракту его зарплата до уплаты налогов составляла 950 тысяч долларов (68,1 млн рублей по текущему курсу).

Нападающий стал пятым шведским игроком и четвертым легионером в составе помимо Класа Дальбека, Адама Рейдеборна, Виктора Сведберга (имеет казахстанское гражданство) и Юакима Нордстрема.