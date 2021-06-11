НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Милуоки» в 5-м матче

Во вторник, 15 июня, «Бруклин» примет «Милуоки» в рамках 5-го матча серии второго раунда плей-офф НБА.
Кевин Дюрэнт попытается вывести «Нетс» вперед в серии (2-2).
Полуфиналы конференций
Пятые матчи
- Дата проведения
- 16 июня, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Дюрэнт (49 + 17 подборов + 10 передач), Гриффин (17), Харден (5 + 8 передач), Харрис (5), Браун (2) – старт; Грин (27), Шэмет (9), Джеймс (0), Клэкстон (0).
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (34 + 12 подборов), Миддлтон (25), Холидэй (19 + 8 передач), Б. Лопес (15), Такер (0) – старт; Коннотон (10), Форбс (5), Т. Адетокумбо (0), Брайант (0).
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вечер для «Бруклина» – хуже не придумать: потеряли Кайри, топ-атака «Милуоки» вернулась, счет в серии уже равный
Яннис отвратительно исполняет штрафные: затягивает время и попадает лишь половину. Над ним глумятся фанаты, а соперники включают специальный таймер
Джеймс Харден травмировался, но это не помешало «Бруклину» перешагнуть через «Милуоки» в первом матче полуфинала Востока