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    НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Милуоки» в 5-м матче

    Теги результаты Милуоки Бруклин НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 15 июня, «Бруклин» примет «Милуоки» в рамках 5-го матча серии второго раунда плей-офф НБА.

    Кевин Дюрэнт попытается вывести «Нетс» вперед в серии (2-2).

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    Бруклин – Милуоки 114:108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21)
    Дата проведения
    16 июня, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Дюрэнт (49 + 17 подборов + 10 передач), Гриффин (17), Харден (5 + 8 передач), Харрис (5), Браун (2) – старт; Грин (27), Шэмет (9), Джеймс (0), Клэкстон (0).
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (34 + 12 подборов), Миддлтон (25), Холидэй (19 + 8 передач), Б. Лопес (15), Такер (0) – старт; Коннотон (10), Форбс (5), Т. Адетокумбо (0), Брайант (0).

    Счет в серии – 2-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Вечер для «Бруклина» – хуже не придумать: потеряли Кайри, топ-атака «Милуоки» вернулась, счет в серии уже равный

    Яннис отвратительно исполняет штрафные: затягивает время и попадает лишь половину. Над ним глумятся фанаты, а соперники включают специальный таймер

    Джеймс Харден травмировался, но это не помешало «Бруклину» перешагнуть через «Милуоки» в первом матче полуфинала Востока

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