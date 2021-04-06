Алена Косторная восстановила тройной аксель. Она с помаркой исполнила прыжок на шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная прыгнула тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Фигуристка допустила степ-аут.
Косторная не исполняла тройной аксель на соревнованиях после чемпионата Европы-2020.
В марте этого года Косторная вернулась к Тутберидзе из академии Евгения Плющенко, куда она уходила в июле 2020 года.
Тутберидзе об испытательном сроке для Косторной: «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных и условий. И запрыгать тройной аксель»
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