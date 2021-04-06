Алена Косторная восстановила тройной аксель. Она с помаркой исполнила прыжок на шоу Тутберидзе

Российская фигуристка прыгнула тройной аксель на шоу «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Фигуристка допустила степ-аут.

Косторная не исполняла тройной аксель на соревнованиях после чемпионата Европы-2020.

В марте этого года Косторная вернулась к Тутберидзе из академии , куда она уходила в июле 2020 года.

Тутберидзе об испытательном сроке для Косторной: «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных и условий. И запрыгать тройной аксель»