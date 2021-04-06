Алена Косторная восстановила тройной аксель. Она с помаркой исполнила прыжок на шоу Тутберидзе

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная прыгнула тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Фигуристка допустила степ-аут.

Косторная не исполняла тройной аксель на соревнованиях после чемпионата Европы-2020. 

В марте этого года Косторная вернулась к Тутберидзе из академии Евгения Плющенко, куда она уходила в июле 2020 года. 

Тутберидзе об испытательном сроке для Косторной: «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных и условий. И запрыгать тройной аксель»

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KOSTORNAIA TEAM 🔷 (@kostornaiateam)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья