Косторная об уходе от Тутберидзе в прошлом году: «Кроме своих «я хочу», проблем особо и не было. Что было – то было»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о возвращении в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Летом прошлого года Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона , в начале марта 2021-го фигуриста вернулась в прежнюю группу.

«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем-то в принципе особо и не было. То, что было – то было.

Тренеры как-то (сразу сказали): ну все, идем, работаем дальше», – сказала Косторная в эфире Первого канала.

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