Косторная о возвращении к Тутберидзе: «Чувствую, что нахожусь на своем месте, там, где я должна быть»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как чувствует себя в группе тренера Этери Тутберидзе после возвращения из академии Евгения Плющенко.
Косторная перешла к Плющенко летом прошлого года, месяц назад фигуристка приняла решение вернуться к работе с Тутберидзе.
– Можно сказать, что ты вернулась домой?
– Можно.
– Как чувствуешь себя, когда снова попала в эту команду?
– Я чувствую, что я нахожусь на своем месте, там, где я должна быть, – сказала Косторная в эфире Первого канала.
Первый тренерский сезон Плющенко и его академии: прогресс только у одной фигуристки, две уже ушли – и пока от него никакой рефлексии
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