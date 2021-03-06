Косторная о возвращении к Тутберидзе: «Чувствую, что нахожусь на своем месте, там, где я должна быть»

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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как чувствует себя в группе тренера Этери Тутберидзе после возвращения из академии Евгения Плющенко.

Косторная перешла к Плющенко летом прошлого года, месяц назад фигуристка приняла решение вернуться к работе с Тутберидзе.

Можно сказать, что ты вернулась домой?

– Можно.

Как чувствуешь себя, когда снова попала в эту команду?

– Я чувствую, что я нахожусь на своем месте, там, где я должна быть, – сказала Косторная в эфире Первого канала.

Первый тренерский сезон Плющенко и его академии: прогресс только у одной фигуристки, две уже ушли – и пока от него никакой рефлексии

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