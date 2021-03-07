Рудковская о том, что Лайшев назвал ее дурой: «Этот товарищ – грубиян. Если хочет меня оскорблять, я не против, пусть юбку только наденет»

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила директору Центра спорта и образования «Самбо-70» .

Лайшев высказался о Рудковской: «Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь!»

«Людей, которые пиарятся на моем имени, очень много! У меня два высших образования. Если у этого уважаемого человека проблема с чувством юмора и он уже лопается от чувства собственной значимости, то это точно не мои проблемы.

Я знать не знаю, кто это, и, если честно, знать не хочу. Здоровья ему, и удачи, и барабан на шею!

Мы все патриоты своей страны! В отличие от него, мой муж и наша школа «Ангелы Плющенко» год давали Саше Трусовой лед, вся подготовка велась без государственной поддержки – на наши частные инвестиции. Хорошо трубить за государственный счет, какой он великий и ужасный.

А ты свои деньги в подготовку хоть одного спортсмена вложил?! Вот когда вложишь, тогда и поговорим.

А то, что этот товарищ – грубиян, мне сказали, это ни для кого не секрет. Если хочет меня оскорблять, я не против, и мне не привыкать к очередной войне. Пусть юбку только наденет! Мы тогда будем на равных! Учитывая его кинематографическое прошлое, как мне подсказывают тут, ему не привыкать.

Я к баттлу готова, но он вряд ли состоится, учитывая предыдущий бэкграунд. Там все поговорить и попиариться любят за чужой счет, так как их счета только государственные. Даже госчиновникам из почему-то постоянно хочется пиара. Иногда они сами не понимают, что несут.

Но ничего, бывает... Мы уже давно на них не обращаем внимания. Я считаю его оскорбление провокацией, но, так как этот уважаемый госчиновник озвучил это в публичном пространстве, я это оставить без ответа не могу», – сказала Рудковская.

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?