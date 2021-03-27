Директор «Самбо-70» о Яне Рудковской: «Я как педагог скажу. Дура она полная!»

Директор поделился мнением о Яне Рудковской – жене двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Ранее олимпийский чемпион опубликовал скриншот новости, в которой была допущена ошибка – Рудковскую назвали женой Ягудина, а не Плющенко. «Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на мое место», – написал экс-фигурист.

«Хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе», – ответила Рудковская.

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь!

Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела.

Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы – 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно четко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», – сказал Лайшев.

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?