Плющенко об ответе Путина на слова Байдена: «Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш президент»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко выразил отношение к президенту России Владимиру Путину.

Путин предложил президенту США Джо Байдену провести открытую дискуссию после того, как Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ «убийцей».

«Я вспоминаю, когда в детстве мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка.

Смысл психологический очень глубокий в этом: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – ответил Путин на слова Байдена.

«Берем на заметку! Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш Президент! Не в бровь, а в глаз!» – написал Плющенко.

Евгений Плющенко: «Я всегда за Путина, он поднял страну. В 90-е я был нищим и собирал бутылки»