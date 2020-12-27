⛸ Слезы Тутберидзе, победа Щербаковой с температурой 38, новый шоу-номер Медведевой. Главное о чемпионате России по фигурному катанию

27 декабря в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию-2020. Sports.ru представляет главные события и цитаты с турнира.

1. Победа Щербаковой героическая – она недавно перенесла пневмонию, а в короткой каталась с жаром 38 градусов. Фигуристку уговаривали сняться с произвольной (как тренеры, так и родители), но Аня вышла на старт и выдала идеальный прокат с двумя четверными, за которые получила на 17 баллов выше мирового рекорда.

2. Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз после проката встретили Щербакову со слезами. Плакали, похоже, все – в том числе и Татьяна Тарасова.

Тутберидзе после проката назвала поступок Анны геройским, а Глейхенгауз признался – он заранее знал, что Щербакова не снимется.

4. Коляда тоже стал трехкратным – больше побед только у Ковтуна, Урманова и Плющенко. Михаил чисто исполнил три четверных в двух программах, но ошибся на тройном акселе в произвольной. Но это ему не помешало – конкуренции на этом чемпионате просто не было, его отрыв от Макара Игнатова составил 31 балл.

5. А вот в турнире пар интрига сохранялась до самого конца. В произвольной Евгения Тарасова и Владимир Морозов сделали несколько серьезных ошибок и набрали всего на 0,07 балла больше, чем главные конкуренты – Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский. Но этого (а также запаса после короткой) хватило для победы.

На оценки фигуристы отреагировали эмоционально – Тарасова плакала, а тренер Траньков победно вскидывал руки.

В танцах на льду с восьмой попытки победу одержали Степанова и Букин. Но на этот раз их главные конкуренты Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропускали турнир – они недавно переболели коронавирусом.

6. Для 14-летней Камилы Валиевой дебют на взрослом чемпионате России сложился удачно – два чистых четверных тулупа в произвольной и итоговое второе место. Попасть на подиум не помешало даже падение с тройного акселя в короткой.

Александра Трусова выдала два чистых проката с двумя четверными лутцами, но для чемпионства этого не хватило. Саша призналась, что из-за травмы не может прыгать другие четверные, а Плющенко отметил, что спортсменка каталась на уколах.

7. Евгения Медведева снялась с чемпионата России – помешали проблемы со спиной и перенесенный коронавирус. Но на турнире Женя все-таки появилась – она выступила с показательным номером под «Эхо любви» Анны Герман.

8. Чемпионат России проходил на арене в Челябинске, ее вместимость – около 8 тысяч зрителей. Из-за пандемии трибуны могли быть заполнены не более, чем на 35% (примерно 2,6 тысячи человек). Но, похоже, это требование не соблюдалось – визуально трибуны были практические полные.

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