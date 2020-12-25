Тутберидзе о победе Щербаковой на чемпионате России: «Слово, объединяющее все – преодоление. Это геройский поступок»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих подопечных и на чемпионате России по фигурному катанию.

Щербакова одержала победу, Валиева заняла второе место.

«Слово, объединяющее все, что происходило – преодоление. Для меня это было преодоление физического и морального состояния, потому что это давило – было сложно нам.

Мы рады, это большая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы потратили немного.

Для Ани это геройский поступок. Хочу отметить и Камилу, которая тоже нервы собрала. Обе показали лучшие прокаты сезона.

По Ане мы решили до последнего смотреть: тренировка, разминка, состояние перед прокатом. Вчера перед короткой было состояние такое, что я понимала: вот так произвольную мы не сможем проехать, кружилась голова, нехорошо было.

Мы прощупывали, пытались и с мамой поговорить, и Аню убедить, что не надо. Наверное, это про спорт», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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