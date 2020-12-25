Плющенко о судьях: «Они заряжаются от определенных людей энергетическими посылами и не только. Хорошая зарядка идет. К пенсии»

Двукратный олимпийский чемпион высказался по поводу судейства в женском фигурном катании на чемпионате России.

Ученица Плющенко Александра Трусова после короткой программы на ЧР в Челябинске идет на четвертом месте, уступая трем ученицам .

— Вы с судьями, техническими специалистами по ходу сезона контактируете? Ведь вы не первый раз недовольны судейством.

— Конечно, контакт есть. Сегодня мы уже встречались по этой теме, я говорил с . Завтра тоже договорились встретиться, мы посмотрим все видеоматериалы. Может, я чего-то не понимаю? И другие тренеры тоже, по всей вероятности. Так что да, сегодня обсуждали.

— И что вам говорят?

— Говорят, что так все должно быть. Они не видят ребер на флипах и лутцах у некоторых фигуристок. Все в порядке. А у Трусовой ну очень видно.

— Может, вам мониторы им другие купить просто? У вас же есть возможность скинуться наверняка.

— Да мониторы нормальные! Там просто, видимо, зарядка идет другая. Они заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю.

Мы будем думать, что делать. Мы понимаем, как идут эти процессы. Валиева действительно хорошо катается, она умеет скользить, ноги тянет. Никаких претензий. Но по сегодняшнему дню вопросы есть по всем.

Вот у Усачевой почему не видят ребро? Ее шатает на выезде, а ставят +3. Это можно объяснить только хорошей зарядкой. Если судья ставит плюс три за такое вращение, куда он смотрит? Может, параллельно монитору, на Трусову? Что она там не так на разминке делает?

Это самые простые банальные вопросы, у кого-то есть проблемы даже с перебежками, а человеку потом прилетает 9,50 и 9,75. Происходит абсурд.

Раньше я думал, может, я один такой не в себе, неудачник? Но такое ощущение, что не я один уже. У нас уже большая часть сообщества фигурного катания — неудачники, – сказал Плющенко.

Трусову засудили? Плющенко потрясен: долго мотал головой, показал палец вниз, предложил выпрыгнуть из платья