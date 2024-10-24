Холлоуэй объяснил нокауты в боях с Зомби и Гейджи: «Я просто стал мужиком»

Макс Холлоуэй объяснил участившиеся победы нокаутами.

«Нокауты? Думаю, я просто стал мужиком. Многие помнят меня по боям, когда мне было 20 лет. Сейчас я думаю, что во мне пробудился мужской инстинкт», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй , который 26 октября подерется с Илией Топурией.

Последние два боя Холлоуэй выиграл нокаутами, оказавшись сильнее Джастина Гейджи и Чан Сон Юнга. До этого у Макса не было досрочных побед на протяжении восьми боев – в 2018 году он победил Брайана Ортегу техническим нокаутом.

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