Холлоуэй объяснил нокауты в боях с Зомби и Гейджи: «Я просто стал мужиком»
Макс Холлоуэй объяснил участившиеся победы нокаутами.
«Нокауты? Думаю, я просто стал мужиком. Многие помнят меня по боям, когда мне было 20 лет. Сейчас я думаю, что во мне пробудился мужской инстинкт», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который 26 октября подерется с Илией Топурией.
Последние два боя Холлоуэй выиграл нокаутами, оказавшись сильнее Джастина Гейджи и Чан Сон Юнга. До этого у Макса не было досрочных побед на протяжении восьми боев – в 2018 году он победил Брайана Ортегу техническим нокаутом.
Холлоуэй пришел на интервью перед боем с Топурией с футболкой «Барселоны». Илия – болельщик «Реала»
Топурия – о Холлоуэе: «Называть себя лучшим боксером в UFC как-то стыдно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости