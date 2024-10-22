Топурия – о Холлоуэе: «Очень уважаю Макса, но хочу стать первым, кто его уничтожит»

Илия Топурия признался, что уважает Макса Холлоуэя.

«Очень уважаю Макса Холлоуэя . Помню времена, когда следил за его профессиональной карьерой.

Но хочу стать первым, кто его уничтожит. Макс – отличный боец, у него за плечами огромная история», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия , который 26 октября подерется с Максом Холлоуэем в главном событии UFC 308.

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