Топурия – о Холлоуэе: «Очень уважаю Макса, но хочу стать первым, кто его уничтожит»
Илия Топурия признался, что уважает Макса Холлоуэя.
«Очень уважаю Макса Холлоуэя. Помню времена, когда следил за его профессиональной карьерой.
Но хочу стать первым, кто его уничтожит. Макс – отличный боец, у него за плечами огромная история», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия, который 26 октября подерется с Максом Холлоуэем в главном событии UFC 308.
Илия Топурия: «Не сомневаюсь, что быстро нокаутирую Холлоуэя»
Непобежденный Топурия сносит всех соперников в UFC. Остановит ли его Холлоуэй?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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