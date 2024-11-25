Турнир UFC 310, который состоится 7 декабря 2024 года в Лас-Вегасе, обещает захватывающие поединки с участием лучших бойцов мира.

Главные бои вечера

Александре Пантожа (28-5) против Кая Асакауры (21-4) – бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Шавкат Рахмонов (18-0) против Иана Мачадо Гарри (15-0) – поединок двух непобежденных бойцов в полусреднем весе.

Сирил Ган (12-2) против Александра Волкова (38-10) – противостояние тяжеловесов мирового уровня.

Где смотреть трансляцию UFC 310

Телеканал «Матч ТВ» – прямая трансляция основного карда.

Телеканал «Матч! Боец» – полная трансляция всего турнира.

UFC Fight Pass – официальный сервис UFC с доступом ко всем поединкам.

Кинопоиск – онлайн-платформа с возможностью просмотра турнира.

Винлайн – букмекерская компания, предоставляющая трансляцию для зарегистрированных пользователей.

Время начала трансляции:

Прелимы: начало в 02:00 по московскому времени.

Основной кард: начало в 04:00 по московскому времени.

Не пропустите вечер захватывающих боев и ярких эмоций!