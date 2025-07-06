Менеджер Топурии – о следующем сопернике: «Дали UFC слово, что останемся в легком весе. Ближе всего к бою Гейджи»

«Третий пояс – это вопрос времени. Но сейчас мы дали слово UFC, что останемся в легком весе. Ждем, чтобы увидеть, кто станет следующим претендентом. Мы хотели бы снова подраться в этом году. Гейджи ближе всего. Время покажет», – сказал менеджер Лукаш Орзел.

В июне Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого веса.

Деметриус Джонсон: «Царукян – следующий претендент на титул легкого веса. UFC хочет продвинуть Пимблетта, потому что он лучше продастся»

Камил Гаджиев: «Думаю, до конца года мы увидим поединок Топурии и Царукяна»