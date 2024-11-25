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Полный кард ACA 182

Турнир ACA 182, который пройдет 15 ноября 2024 года, обещает яркие поединки с участием сильнейших бойцов из России, Таджикистана, Бразилии и других стран. Основной кард включает титульные и рейтинговые бои, а прелимы предоставят фанатам MMA возможность увидеть будущих звезд организации.

Основной кард (начало 15 ноября в 23:30 мск)

Фаридун Одилов (18-2-2, Таджикистан) Адлан Ибрагимов (8-2-0, Россия)
Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2-0, Россия) Али Абдулхаликов (15-2-0, Россия)
Юсуф Раисов (21-3-0, Россия) Артём Резников (25-8-0, Казахстан)
Вартан Асатрян (27-10-0, Россия) Анис Екубов (8-1-0, Таджикистан)
Устармагомед Гаджидаудов (17-7-0, Россия) Узаир Абдураков (19-1-1, Россия)

Прелимы (начало 15 ноября в 18:00 мск)

Мухумат Вахаев (12-6-1, Россия) Клидсон Абреу (16-5-0, Бразилия)
Алексей Махно (28-14-0, Россия) Руслан Колодко (15-10-0, Беларусь)
Биберт Туменов (13-2-0, Россия) Рауш Манфио (17-6-0, Бразилия)
Дауд Шайхаев (16-5-0, Россия) Алексей Полпудников (35-11-1, Россия)
Олег Борисов (26-7-1, Россия) Гога Шаматава (22-11-0, Россия)
Азамат Керефов (17-0-0, Россия) Анатолий Кондратьев (11-4-0, Россия)
Максим Гришин (32-10-2, Россия) Хорхе Гонсалес (17-5-0, Мексика)
Сергей Калинин (9-2-0, Россия) Михаил Долгов (13-6-0, Россия)
Виталий Бигдаш (12-4-0, Россия) Олег Оленичев (17-11-0, Россия)
Осимхон Рахмонов (10-4-0, Таджикистан) Чарльз Энрике (16-5-0, Бразилия)
Юсуп Умаров (19-7-0, Россия) Виктор Азатян (13-4-0, Россия)
Опубликовал: Михаил Булгаков
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