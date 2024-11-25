Полный кард ACA 182
Турнир ACA 182, который пройдет 15 ноября 2024 года, обещает яркие поединки с участием сильнейших бойцов из России, Таджикистана, Бразилии и других стран. Основной кард включает титульные и рейтинговые бои, а прелимы предоставят фанатам MMA возможность увидеть будущих звезд организации.
Основной кард (начало 15 ноября в 23:30 мск)
|Фаридун Одилов (18-2-2, Таджикистан)
|Адлан Ибрагимов (8-2-0, Россия)
|Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2-0, Россия)
|Али Абдулхаликов (15-2-0, Россия)
|Юсуф Раисов (21-3-0, Россия)
|Артём Резников (25-8-0, Казахстан)
|Вартан Асатрян (27-10-0, Россия)
|Анис Екубов (8-1-0, Таджикистан)
|Устармагомед Гаджидаудов (17-7-0, Россия)
|Узаир Абдураков (19-1-1, Россия)
Прелимы (начало 15 ноября в 18:00 мск)
|Мухумат Вахаев (12-6-1, Россия)
|Клидсон Абреу (16-5-0, Бразилия)
|Алексей Махно (28-14-0, Россия)
|Руслан Колодко (15-10-0, Беларусь)
|Биберт Туменов (13-2-0, Россия)
|Рауш Манфио (17-6-0, Бразилия)
|Дауд Шайхаев (16-5-0, Россия)
|Алексей Полпудников (35-11-1, Россия)
|Олег Борисов (26-7-1, Россия)
|Гога Шаматава (22-11-0, Россия)
|Азамат Керефов (17-0-0, Россия)
|Анатолий Кондратьев (11-4-0, Россия)
|Максим Гришин (32-10-2, Россия)
|Хорхе Гонсалес (17-5-0, Мексика)
|Сергей Калинин (9-2-0, Россия)
|Михаил Долгов (13-6-0, Россия)
|Виталий Бигдаш (12-4-0, Россия)
|Олег Оленичев (17-11-0, Россия)
|Осимхон Рахмонов (10-4-0, Таджикистан)
|Чарльз Энрике (16-5-0, Бразилия)
|Юсуп Умаров (19-7-0, Россия)
|Виктор Азатян (13-4-0, Россия)
Опубликовал: Михаил Булгаков
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