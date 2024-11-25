Полный кард ACA 182

Турнир ACA 182, который пройдет 15 ноября 2024 года, обещает яркие поединки с участием сильнейших бойцов из России, Таджикистана, Бразилии и других стран. Основной кард включает титульные и рейтинговые бои, а прелимы предоставят фанатам MMA возможность увидеть будущих звезд организации.

Основной кард (начало 15 ноября в 23:30 мск)

Фаридун Одилов (18-2-2, Таджикистан) Адлан Ибрагимов (8-2-0, Россия) Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2-0, Россия) Али Абдулхаликов (15-2-0, Россия) Юсуф Раисов (21-3-0, Россия) Артём Резников (25-8-0, Казахстан) Вартан Асатрян (27-10-0, Россия) Анис Екубов (8-1-0, Таджикистан) Устармагомед Гаджидаудов (17-7-0, Россия) Узаир Абдураков (19-1-1, Россия)

Прелимы (начало 15 ноября в 18:00 мск)