Махачев – о возможном завершении карьеры: «Мы только начинаем. Это новая глава»
Ислам Махачев не планирует завершать карьеру.
«У Хавьера Мендеса есть свое мнение, у Али Абдель-Азиза – свое. И у меня оно тоже есть. Мы только начинаем. Это новая глава.
Посмотрим, когда я буду драться. «Мэдисон-сквер-гарден», Лас-Вегас или Абу-Даби – до сих пор нет понимания. Если не Нью-Йорк, то хочу бой в Абу-Даби. Не хочу ждать», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев.
Ранее менеджер Али Абдель-Азиз намекнул на скорый анонс поединка Махачева. Его последний бой состоялся в январе.
Али Абдель-Азиз: «Махачев не думает об отставке. Он планирует выступать еще как минимум три года»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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