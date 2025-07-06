Махачев – о возможном завершении карьеры: «Мы только начинаем. Это новая глава»

Ислам Махачев не планирует завершать карьеру.

«У Хавьера Мендеса есть свое мнение, у Али Абдель-Азиза – свое. И у меня оно тоже есть. Мы только начинаем. Это новая глава.

Посмотрим, когда я буду драться. «Мэдисон-сквер-гарден», Лас-Вегас или Абу-Даби – до сих пор нет понимания. Если не Нью-Йорк, то хочу бой в Абу-Даби. Не хочу ждать», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз намекнул на скорый анонс поединка Махачева. Его последний бой состоялся в январе.

Али Абдель-Азиз: «Махачев не думает об отставке. Он планирует выступать еще как минимум три года»

Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще три боя»