Даниэль Кормье: «Без Конора Хабиб не взлетел бы так высоко»
Даниэль Кормье считает, что Хабибу нужен был такой соперник, как Конор Макгрегор.
«Конор был нужным человеком для Хабиба. Потому что без Конора Хабиб не взлетел бы так высоко.
Илия Топурия и Ислам Махачев могут быть такими людьми друг для друга. Вы можете быть нужны друг другу, чтобы выйти на новый уровень. Я благодарен Конору за то, что он помог Хабибу получить ту жизнь, которая у него есть сейчас», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в октябре-2018.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
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