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Эдди Альварес: «У Топурии безупречный баланс и выбор позиции. Он напоминает Оскара Де Ла Хойю»

Эдди Альварес сравнил Топурию с Де Ла Хойей.

«Есть вещь, в которой Топурия великолепно преуспел – баланс и выбор позиции. Он безупречен. Напоминает Оскара Де Ла Хойю.

У Топурии идеальное распределение веса. Он сохраняет голову на дистанции, распределяя вес 60/40 в ногах. Держит угол, чтобы не подставляться. Если вы хотите научиться драться, то смотрите на этого парня. Он ее допускает много ошибок», – сказал экс-чемпион UFC Эдди Альварес.

Напомним, в главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. 

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Илия Топурия: «Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй – против Пимблетта»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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