Эдди Альварес: «У Топурии безупречный баланс и выбор позиции. Он напоминает Оскара Де Ла Хойю»

Эдди Альварес сравнил Топурию с Де Ла Хойей.

«Есть вещь, в которой Топурия великолепно преуспел – баланс и выбор позиции. Он безупречен. Напоминает Оскара Де Ла Хойю .

У Топурии идеальное распределение веса. Он сохраняет голову на дистанции, распределяя вес 60/40 в ногах. Держит угол, чтобы не подставляться. Если вы хотите научиться драться, то смотрите на этого парня. Он ее допускает много ошибок», – сказал экс-чемпион UFC Эдди Альварес .

Напомним, в главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе.

Деметриус Джонсон: «Царукян – следующий претендент на титул легкого веса. UFC хочет продвинуть Пимблетта, потому что он лучше продастся»

Илия Топурия: «Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй – против Пимблетта»