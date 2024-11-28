Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
Где смотреть и кард Open FC 49 Турнир Open Fighting Championship 49 состоится 7 декабря 2024 года на арене «Лада» в Тольятти, Россия. Начало турнира в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть трансляцию
В предыдущих турнирах Open FC прямые трансляции поединков предоставлялись на следующих платформах:
YouTube-канал промоушена: прошлые турниры транслировались на официальном YouTube-канале организации.
Онлайн-платформа Okko транслирует бои Open FC.
Кард участников турнира
7 декабря пройдет турнир Open FC 49, который обещает зрелищные бои с участием талантливых бойцов. Основной кард включает в себя титульные бои и захватывающие поединки в различных весовых категориях, а прелимы порадуют зрителей интересными противостояниями.
Основной кард (7 декабря, начало в 19:00 по мск)
|Сергей Шишкин (5-1-0, Россия)
|Энрике Гомес (8-3-0, Бразилия)
|Гаджимурад Гаирбеков (5-0-0, Россия)
|Куштарбек Бекназар (8-0-0, Кыргызстан)
|Альманбет Жаныбеков (18-13-0, Кыргызстан)
|Арсен Кондрашин (6-0-0, Россия)
|Алексей Букарев (2-0-0, Россия)
|Даниил Мацола (1-0-0, Россия)
|Владимир Селиверстов (15-5-0, Россия)
|Леонардо Гимараиш (13-9-1, Бразилия)
|Шальбуз Еседуллаев (2-0-0, Россия)
|Рим Хазиахметов (10-7-0, Россия)
|Алексей Гончаров (4-4-0, Россия)
|Роман Завьялов (-, Россия)
|Егор Борщ (4-2-0, Россия)
|Иван Данилов (6-2-0, Россия)
|Мухаммад Иматшоев (3-1-0, Таджикистан)
|Асланбек Коджаев (5-0-0, Россия)
|Герард Подаревский (1-1-0, Россия)
|Наиль Бикмухаметов (1-0-0, Россия)
Опубликовал: Михаил Булгаков
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