Кард бойцов и где смотреть Open FC 49

Где смотреть и кард Open FC 49 Турнир Open Fighting Championship 49 состоится 7 декабря 2024 года на арене «Лада» в Тольятти, Россия. Начало турнира в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию

В предыдущих турнирах Open FC прямые трансляции поединков предоставлялись на следующих платформах:

YouTube-канал промоушена: прошлые турниры транслировались на официальном YouTube-канале организации.

Онлайн-платформа Okko транслирует бои Open FC.

Кард участников турнира

7 декабря пройдет турнир Open FC 49, который обещает зрелищные бои с участием талантливых бойцов. Основной кард включает в себя титульные бои и захватывающие поединки в различных весовых категориях, а прелимы порадуют зрителей интересными противостояниями.

Основной кард (7 декабря, начало в 19:00 по мск)