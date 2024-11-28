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Кард бойцов и где смотреть Open FC 49

Где смотреть и кард Open FC 49 Турнир Open Fighting Championship 49 состоится 7 декабря 2024 года на арене «Лада» в Тольятти, Россия. Начало турнира в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию

В предыдущих турнирах Open FC прямые трансляции поединков предоставлялись на следующих платформах:

  • YouTube-канал промоушена: прошлые турниры транслировались на официальном YouTube-канале организации.

  • Онлайн-платформа Okko транслирует бои Open FC.

Кард участников турнира

7 декабря пройдет турнир Open FC 49, который обещает зрелищные бои с участием талантливых бойцов. Основной кард включает в себя титульные бои и захватывающие поединки в различных весовых категориях, а прелимы порадуют зрителей интересными противостояниями. 

Основной кард (7 декабря, начало в 19:00 по мск)

Сергей Шишкин (5-1-0, Россия) Энрике Гомес (8-3-0, Бразилия)
Гаджимурад Гаирбеков (5-0-0, Россия) Куштарбек Бекназар (8-0-0, Кыргызстан)
Альманбет Жаныбеков (18-13-0, Кыргызстан) Арсен Кондрашин (6-0-0, Россия)
Алексей Букарев (2-0-0, Россия) Даниил Мацола (1-0-0, Россия)
Владимир Селиверстов (15-5-0, Россия) Леонардо Гимараиш (13-9-1, Бразилия)
Шальбуз Еседуллаев (2-0-0, Россия) Рим Хазиахметов (10-7-0, Россия)
Алексей Гончаров (4-4-0, Россия) Роман Завьялов (-, Россия)
Егор Борщ (4-2-0, Россия) Иван Данилов (6-2-0, Россия)
Мухаммад Иматшоев (3-1-0, Таджикистан) Асланбек Коджаев (5-0-0, Россия)
Герард Подаревский (1-1-0, Россия) Наиль Бикмухаметов (1-0-0, Россия)
Опубликовал: Михаил Булгаков
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