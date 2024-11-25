Полный кард PFL 10

Основной кард предстоящего турнира ПФЛ 10 обещает зрелищные бои с участием звезд мирового мма, таких как Брендан Логнейн, Денис Гольцов и Магомед Умалатов. Кроме того, предварительный кард также порадует болельщиков захватывающими поединками с участием талантливых бойцов, включая Али Талеба и Джордж Эйда.

Основной кард (начало 29 ноября в 23:00 по мск)

Брендан Логнейн (30-5-0, Англия) Тимур Хизриев (17-0-0, Россия) Дакота Дитчева (13-0-0, Англия) Тайла Сантос (22-3-0, Бразилия) Импа Касанганай (18-4-0, США) Довлетджан Ягшимурадов (24-7-1, Туркменистан) Магомед Умалатов (17-0-0, Россия) Шамиль Мусаев (19-0-1, Россия) Гаджи Рабаданов (23-4-2, Россия) Брент Примус (15-3-0, США) Денис Гольцов (35-8-0, Россия) Олег Попов (19-1-0, Россия)

Прелимы (начало 29 ноября в 18:00 по мск)