Полный кард PFL 10
Основной кард предстоящего турнира ПФЛ 10 обещает зрелищные бои с участием звезд мирового мма, таких как Брендан Логнейн, Денис Гольцов и Магомед Умалатов. Кроме того, предварительный кард также порадует болельщиков захватывающими поединками с участием талантливых бойцов, включая Али Талеба и Джордж Эйда.
Основной кард (начало 29 ноября в 23:00 по мск)
|Брендан Логнейн (30-5-0, Англия)
|Тимур Хизриев (17-0-0, Россия)
|Дакота Дитчева (13-0-0, Англия)
|Тайла Сантос (22-3-0, Бразилия)
|Импа Касанганай (18-4-0, США)
|Довлетджан Ягшимурадов (24-7-1, Туркменистан)
|Магомед Умалатов (17-0-0, Россия)
|Шамиль Мусаев (19-0-1, Россия)
|Гаджи Рабаданов (23-4-2, Россия)
|Брент Примус (15-3-0, США)
|Денис Гольцов (35-8-0, Россия)
|Олег Попов (19-1-0, Россия)
Прелимы (начало 29 ноября в 18:00 по мск)
|Мохаммад Алакраа (7-0-0, Кувейт)
|Омар Эль Дафрави (12-6-0, Египет)
|Али Талеб (11-1-0, Швеция)
|Рашид Хаз (15-3-0, Испания)
|Махаммадсефи Мохсен (6-2-0, Иран)
|Джордж Эйд (10-4-0, Ливан)
|Абдалрахман Альхиасат (5-0-0, Иордания)
|Абдулла Аль-Катани (9-2-0, Саудовская Аравия)
|Мансур Барнауи (21-6-0, Франция)
|Алфи Дейвис (17-4-1, Англия)
|Слим Трабелси (7-0-0, Тунис)
|Абрахам Бабли (5-0-0, Англия)
|Хесус Пинедо (23-6-1, Перу)
|Джереми Кеннеди (19-4-0, Канада)
|Асаэль Аджудж (8-1-0, Франция)
|Хосе Перез (9-1-0, США)
|Костелло ван Стинис (15-3-0, Нидерланды)
|Жоао Витор Дантас (7-1-0, Бразилия)
|Хаттан Альсаиф (-, Саудовская Аравия)
|Лилиа Османи (-, -)
Опубликовал: Михаил Булгаков
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