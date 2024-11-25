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Полный кард PFL 10

Основной кард предстоящего турнира ПФЛ 10 обещает зрелищные бои с участием звезд мирового мма, таких как Брендан Логнейн, Денис Гольцов и Магомед Умалатов. Кроме того, предварительный кард также порадует болельщиков захватывающими поединками с участием талантливых бойцов, включая Али Талеба и Джордж Эйда.

Основной кард (начало 29 ноября в 23:00 по мск)

Брендан Логнейн (30-5-0, Англия) Тимур Хизриев (17-0-0, Россия)
Дакота Дитчева (13-0-0, Англия) Тайла Сантос (22-3-0, Бразилия)
Импа Касанганай (18-4-0, США) Довлетджан Ягшимурадов (24-7-1, Туркменистан)
Магомед Умалатов (17-0-0, Россия) Шамиль Мусаев (19-0-1, Россия)
Гаджи Рабаданов (23-4-2, Россия) Брент Примус (15-3-0, США)
Денис Гольцов (35-8-0, Россия) Олег Попов (19-1-0, Россия)

Прелимы (начало 29 ноября в 18:00 по мск)

Мохаммад Алакраа (7-0-0, Кувейт) Омар Эль Дафрави (12-6-0, Египет)
Али Талеб (11-1-0, Швеция) Рашид Хаз (15-3-0, Испания)
Махаммадсефи Мохсен (6-2-0, Иран) Джордж Эйд (10-4-0, Ливан)
Абдалрахман Альхиасат (5-0-0, Иордания) Абдулла Аль-Катани (9-2-0, Саудовская Аравия)
Мансур Барнауи (21-6-0, Франция) Алфи Дейвис (17-4-1, Англия)
Слим Трабелси (7-0-0, Тунис) Абрахам Бабли (5-0-0, Англия)
Хесус Пинедо (23-6-1, Перу) Джереми Кеннеди (19-4-0, Канада)
Асаэль Аджудж (8-1-0, Франция) Хосе Перез (9-1-0, США)
Костелло ван Стинис (15-3-0, Нидерланды) Жоао Витор Дантас (7-1-0, Бразилия)
Хаттан Альсаиф (-, Саудовская Аравия) Лилиа Османи (-, -)
Опубликовал: Михаил Булгаков
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