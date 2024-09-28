Лопес будет страховать титульный бой между Топурией и Холлоуэем
Диего Лопес будет страховать бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.
Об этом сообщает портал MMA Fighting со ссылкой на свои источники.
Лопес (26-6) в последний раз дрался в сентябре, когда выиграл у Брайана Ортеги единогласным решением судей. Он идет на серии из пяти побед.
Поединок за пояс в полулегком весе между Топурией и Холлоуэем должен возглавить турнир UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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