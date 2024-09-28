  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Лопес будет страховать титульный бой между Топурией и Холлоуэем

Диего Лопес будет страховать бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.

Об этом сообщает портал MMA Fighting со ссылкой на свои источники.

Лопес (26-6) в последний раз дрался в сентябре, когда выиграл у Брайана Ортеги единогласным решением судей. Он идет на серии из пяти побед.

Поединок за пояс в полулегком весе между Топурией и Холлоуэем должен возглавить турнир UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.

Лопес − Евлоеву: «Брат, с момента нашего боя я победил пять раз и обогнал тебя в рейтинге»

Волкановски − о вызове Лопеса: «Я не боюсь кого-то, но буду драться за титул. Точка»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
полулегкий вес
logoUFC
logoMMA
logoМакс Холлоуэй
logoИлия Топурия
logoUFC 308
logoДиего Лопес
logoТопурия - Холлоуэй
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Макс Холлоуэй провел тренировку в гостевой форме «Эвертона»
724 сентября, 12:48Фото
Евлоев вызвал Лопеса на бой, Диего ответил: «У тебя был шанс, но теперь ты наблюдаешь за уходящим автобусом»
819 сентября, 07:36
Илия Топурия: «Я − чемпион, мое дело драться. Мне все равно, с кем»
131 августа, 08:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Конор не включил Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен
3сегодня, 09:35
Хейни подал иск против Гарсии, обвинив того в нанесении побоев и мошенничестве
3сегодня, 09:20
Спортс’’ ищет универсального автора в раздел единоборств
сегодня, 08:40Вакансия
UFC Fight Night 243: Мойкано против Сен-Дени, Аллен – Имавов
сегодня, 08:30
Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
7сегодня, 08:20
Аллен обвинил французских спортивных чиновников в коррупции: «К черту это место!»
сегодня, 08:15
Белал обратился к Рахмонову: «Скоро увидимся, парень»
6сегодня, 07:45
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
88сегодня, 07:10
Хабиб – о взрыве на заправке в Махачкале: «Дагестан 🤲❤️»
7вчера, 20:53
Бой Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга состоится на UFC 310
9вчера, 19:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
1вчера, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото