Лопес будет страховать титульный бой между Топурией и Холлоуэем

Диего Лопес будет страховать бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.

Об этом сообщает портал MMA Fighting со ссылкой на свои источники.

Лопес (26-6) в последний раз дрался в сентябре, когда выиграл у Брайана Ортеги единогласным решением судей. Он идет на серии из пяти побед.

Поединок за пояс в полулегком весе между Топурией и Холлоуэем должен возглавить турнир UFC 308 , который состоится 26 октября в Абу-Даби.

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