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Пол Хьюз показал утку с папахой во время трансляции турнира PFL. Он хочет провести реванш с Усманом Нурмагомедовым

Пол Хьюз обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании реванша.

Бойца PFL Пола Хьюза показали во время трансляции турнира PFL Europe 2. Он показал утку с папахой:

Первый бой между Хьюзом и Нурмагомедовым состоялся в январе – тогда россиянин победил решением большинства судей. С тех пор Хьюз провел еще один поединок – в мае он нокаутировал Бруно Миранду в первом раунде.

Хьюз обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании реванша с ним: «Я сыт по горло его отговорками»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Spinnin Backfist
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