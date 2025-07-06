Бекоев – о бонусе в $50 тысяч от UFC: «Отдал маме. Они сильно помогли»

Азамат Бекоев рассказал, что сделал с бонусом в $50 тысяч.

«Я его получил только недавно. Отдал их маме. Они сильно помогли. Ты не думаешь о каких-то бытовых проблемах. Но, если честно, они могут и очень быстро исчезнуть.

Я отдал их маме, как и обещал. Буду дальше работать и зарабатывать», – сказал боец UFC Азамат Бекоев.

Бекоев получил бонус за победу над Райаном Лодером на турнире UFC on ESPN 67 в мае.

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