Бекоев – о бонусе в $50 тысяч от UFC: «Отдал маме. Они сильно помогли»
Азамат Бекоев рассказал, что сделал с бонусом в $50 тысяч.
«Я его получил только недавно. Отдал их маме. Они сильно помогли. Ты не думаешь о каких-то бытовых проблемах. Но, если честно, они могут и очень быстро исчезнуть.
Я отдал их маме, как и обещал. Буду дальше работать и зарабатывать», – сказал боец UFC Азамат Бекоев.
Бекоев получил бонус за победу над Райаном Лодером на турнире UFC on ESPN 67 в мае.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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