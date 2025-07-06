1

Бекоев – о бонусе в $50 тысяч от UFC: «Отдал маме. Они сильно помогли»

Азамат Бекоев рассказал, что сделал с бонусом в $50 тысяч.

«Я его получил только недавно. Отдал их маме. Они сильно помогли. Ты не думаешь о каких-то бытовых проблемах. Но, если честно, они могут и очень быстро исчезнуть.

Я отдал их маме, как и обещал. Буду дальше работать и зарабатывать», – сказал боец UFC Азамат Бекоев.

Бекоев получил бонус за победу над Райаном Лодером на турнире UFC on ESPN 67 в мае.

Боец UFC Бекоев: «Ставлю цель стать чемпионом в 2027 году»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
Азамат Бекоев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Белал ответил на вызов Гэрри: «Увидимся в ноябре, тупица»
1сегодня, 10:36
Камил Гаджиев: «Думаю, до конца года мы увидим поединок Топурии и Царукяна»
2сегодня, 09:16
Том Аспинал: «Мне кажется, в какой-то момент мы проведем реванш с Волковым»
9сегодня, 08:48
Главные новости
Пол Хьюз показал утку с папахой во время трансляции турнира PFL. Он хочет провести реванш с Усманом Нурмагомедовым
145 минут назадФото
Белал ответил на вызов Гэрри: «Увидимся в ноябре, тупица»
1сегодня, 10:36
Тони Фергюсон в августе проведет бой по боксу: «Я не на пенсии»
1сегодня, 09:54
Камил Гаджиев: «Думаю, до конца года мы увидим поединок Топурии и Царукяна»
2сегодня, 09:16
Том Аспинал: «Мне кажется, в какой-то момент мы проведем реванш с Волковым»
9сегодня, 08:48
Боец UFC Бекоев: «Ставлю цель стать чемпионом в 2027 году»
1сегодня, 08:37
Календарь боев в MMA и боксе в июле-2025
95сегодня, 08:00
«Регбист» победил «Alex Terrible» в главном бою Top Dog 37. «Фомич» победил «Имелю» в соглавном поединке
14вчера, 18:58
Бетербиев – Биволу: «Дима, сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?»
22вчера, 16:28
Роберт Уиттакер: «Планирую провести четыре боя. Уже вижу конец карьеры. Этого мне хватит для титульника»
3вчера, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49