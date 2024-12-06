Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
Бойцы AKRON FIGHTERS выходят на международный уровень: 7 декабря в Тольятти пройдет поединок с участием главных звезд команды, которая построена на молодых и талантливых проспектах.
Поединки покажут в несколько странах земного шара, а российские болельщики будут следить на платформе Okko.
В главном поединке вечера зрители увидят бойца команды AKRON Самуэля Дэвида против Казбека Калабекова: бойцы разыграют право стать новым претендентом на пояс лиги в полусреднем весе. Также состоится выступление молодых звезд ММА Александра Батаненко, Ивана Данилова и выход в клетку автора нокаута года от лиги OPEN FC Шалбуза Эседуллаева.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости