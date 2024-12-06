Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова

Бойцы AKRON FIGHTERS выходят на международный уровень: 7 декабря в Тольятти пройдет поединок с участием главных звезд команды, которая построена на молодых и талантливых проспектах.

Поединки покажут в несколько странах земного шара, а российские болельщики будут следить на платформе Okko.

В главном поединке вечера зрители увидят бойца команды AKRON Самуэля Дэвида против Казбека Калабекова: бойцы разыграют право стать новым претендентом на пояс лиги в полусреднем весе. Также состоится выступление молодых звезд ММА Александра Батаненко, Ивана Данилова и выход в клетку автора нокаута года от лиги OPEN FC Шалбуза Эседуллаева.