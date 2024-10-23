Топурия – о Холлоуэе: «Называть себя лучшим боксером в UFC как-то стыдно»
Топурия недоволен тем, что Холлоуэй называет себя лучшим боксером в UFC.
«На самом деле он хороший ударник. Он не только боксер, потому что называть себя лучшим боксером в UFC как-то стыдно, но он хороший ударник. У него большой опыт. Он очень терпелив в октагоне.
Но каждый хорош, когда может развивать свой стиль в октагоне, а на него не оказывается давление. Так что в субботу вечером он почувствует то, чего никогда не чувствовал ни с одним из своих соперников в прошлом», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Поединок за пояс UFC в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем состоится 26 октября на турнире UFC 308.
Непобежденный Топурия сносит всех соперников в UFC. Остановит ли его Холлоуэй?
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости