Топурия – о Холлоуэе: «Называть себя лучшим боксером в UFC как-то стыдно»

Топурия недоволен тем, что Холлоуэй называет себя лучшим боксером в UFC.

«На самом деле он хороший ударник. Он не только боксер, потому что называть себя лучшим боксером в UFC как-то стыдно, но он хороший ударник. У него большой опыт. Он очень терпелив в октагоне.

Но каждый хорош, когда может развивать свой стиль в октагоне, а на него не оказывается давление. Так что в субботу вечером он почувствует то, чего никогда не чувствовал ни с одним из своих соперников в прошлом», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Поединок за пояс UFC в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем состоится 26 октября на турнире UFC 308 .

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