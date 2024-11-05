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Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»

Депутат Дмитрий Свищев призвал МОК провести расследование в отношении Иман Хелиф.

По информации французского журналиста Джаффара Айта Аудиа, медицинское заключение показало мужские половые признаки у Хелиф – олимпийской чемпионки по боксу из Алжира.

«Это все отголоски той поспешной политики, которую ведет МОК (Международный олимпийский комитет) по допуску таких вот участников, считающих себя не мужчиной, а женщиной, и наоборот.

Данная политика приведет международное олимпийское движение в тупик – это 100%. Если бы все было так просто, наверное, в обычной жизни существовали бы совершенно другие подходы к таким явлениям. Мы же приверженцы традиционной школы, где есть мужской и женский спорт.

МОК сейчас должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Все результаты говорят о том, что данный спортсмен больше мужчина, чем женщина. Как ее вообще могли допустить на женские соревнования? Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль.

Итогом расследования МОК должно быть лишение этой золотой олимпийской медали, а также лишение аккредитации всех тех, кто принимал решение о допуске Хелиф на соревнования», – сказал член комитета Госдумы РФ по спорту Свищев.

Микропенис, отсутствие матки и наличие яичек. Боксерша Иман Хелиф – все-таки мужчина или это вброс?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМОК
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
logoОлимпиада-2024
logoбокс
logoИман Хелиф
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