Холлоуэй пришел на интервью перед боем с Топурией с футболкой «Барселоны». Илия – болельщик «Реала»
Макс Холлоуэй пришел на интервью с футболкой «Барселоны».
«У меня есть подарок от «Барселоны». Девятый номер для ударника», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который 26 октября подерется с чемпионом Илией Топурией. В этот же день в Мадриде состоится матч «Реала» и «Барселоны».
Топурия недоволен проведением матча «Реал» – «Барса» в день его боя в UFC: «Возможно, стоит нокаутировать ответственного за это. Тебас следующий!»
Тебас о том, что Топурия пригрозил ему нокаутом: «Это будет сложнее, чем организовать класико, когда каждый захочет. Отдай все в бою с Холлоуэем»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
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