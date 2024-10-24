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Холлоуэй пришел на интервью перед боем с Топурией с футболкой «Барселоны». Илия – болельщик «Реала»

Макс Холлоуэй пришел на интервью с футболкой «Барселоны».

«У меня есть подарок от «Барселоны». Девятый номер для ударника», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который 26 октября подерется с чемпионом Илией Топурией. В этот же день в Мадриде состоится матч «Реала» и «Барселоны».

Топурия недоволен проведением матча «Реал» – «Барса» в день его боя в UFC: «Возможно, стоит нокаутировать ответственного за это. Тебас следующий!»

Тебас о том, что Топурия пригрозил ему нокаутом: «Это будет сложнее, чем организовать класико, когда каждый захочет. Отдай все в бою с Холлоуэем»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
полулегкий вес
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoUFC
logoMMA
logoМакс Холлоуэй
logoИлия Топурия
logoUFC 308
logoТопурия - Холлоуэй
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