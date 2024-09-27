Волкановски − о бое Топурии и Холлоуэя: «Макс не настолько глуп, чтобы стоять на месте и обмениваться ударами»
Алекс Волкановски высказался о бое Илии Топурии и Макса Холлоуэя.
«У Илии отличные руки. Ему бы хотелось драться в боксерском стиле, там у него есть шанс нанести хороший удар.
У Макса невероятный подбородок, но я не думаю, что он настолько глуп, чтобы стоять на месте и обмениваться ударами», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.
Напомним, что бой Илии Топурии и Макса Холлоуэя состоится 26 октября.
Волкановски − о следующем бое: «Буду драться с победителем поединка Топурия − Холлоуэй»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
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