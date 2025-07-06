Деметриус Джонсон: «Царукян – следующий претендент на титул легкого веса. UFC хочет продвинуть Пимблетта, потому что он лучше продастся»

Деметриус Джонсон считает, что Арман Царукян заслужил титульный бой.

«Следующим претендентом должен быть Арман Царукян . Это и есть причина, по которой я воспринимаю UFC как реалити-шоу. Очевидно, что Арман – главный претендент.

Нужно идти по рейтингу. Но UFC предпочитает поединок Пэдди Пимблетта против Илии Топурии просто потому, что он, вероятно, лучше продастся. Но я думаю, что законным человеком, который должен получить следующий титул в легком весе, является Арман Царукян», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон .

Напомним, Арман Царукян был запасным бойцом в титульном поединке между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой .

Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»

Арман Царукян: «Пимблетт может победить Оливейру и Гейджи. Но он не победит меня, Топурию или Махачева»