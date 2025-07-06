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Деметриус Джонсон: «Царукян – следующий претендент на титул легкого веса. UFC хочет продвинуть Пимблетта, потому что он лучше продастся»

Деметриус Джонсон считает, что Арман Царукян заслужил титульный бой.

«Следующим претендентом должен быть Арман Царукян. Это и есть причина, по которой я воспринимаю UFC как реалити-шоу. Очевидно, что Арман – главный претендент.

Нужно идти по рейтингу. Но UFC предпочитает поединок Пэдди Пимблетта против Илии Топурии просто потому, что он, вероятно, лучше продастся. Но я думаю, что законным человеком, который должен получить следующий титул в легком весе, является Арман Царукян», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

Напомним, Арман Царукян был запасным бойцом в титульном поединке между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»

Арман Царукян: «Пимблетт может победить Оливейру и Гейджи. Но он не победит меня, Топурию или Махачева»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Mighty
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